iPhone 17 будет существенно тоньше своих предшественников

До релиза нового смартфона Apple флагманского уровня осталось примерно полгода, так что большинство инсайдеров активизировались и активно делятся новостями о грядущем iPhone 17, который будет представлен после iPhone 16 осенью текущего года. И обычно слухи касаются исключительно смартфонов топового уровня, то есть iPhone 17 Pro, но в этот раз ситуация изменилась. Инсайдеры поделились новостями о том, что новые смартфоны, которые выйдут через год после iPhone 16, получат куда более тонкий корпус, что позволит производителю иметь существенное преимущество над конкурентами. Конечно, далеко не всех интересует данное преимущество, но, с другой стороны, это хотя бы какое-то изменение по сравнению с довольно скучным гаджетом текущего поколения.

Собственно, аналогичное преимущество компания продемонстрировала на презентации планшета iPad Pro нового поколения на базе процессора M4 — планшет стал самым тонким устройством компании за всю историю её существования, так что многие пользователи были воодушевлены тем, что производитель работает в этом направлении и старается делать нечто более привлекательное, чем у других компаний. Проблема в том, что планшет пользователи не кладут в задний карман штанов, а значит, шансов сесть на него гораздо меньше. А вот если тонкий iPhone 17 случайно попадёт в такую ситуацию, то есть огромная вероятность того, что устройство просто не выдержит и согнётся пополам. Так что преимущество достаточно слабое на самом деле.