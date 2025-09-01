iPhone 17 лишат физической SIM-карты

По информации инсайдеров, компания Apple готовит радикальное изменение с выходом iPhone 17 — по последним данным, компания собирается сделать eSIM стандартом в Европе. До сих пор физические SIM-карты оставались нормой во многих странах за пределами США, но, похоже, это изменится уже с новым поколением iPhone. Главный намёк на предстоящее нововведение — требование Apple, чтобы розничные продавцы и реселлеры в ЕС прошли обучение по работе с eSIM до 5 сентября. И это всего за несколько дней до анонса iPhone 17, назначенного на 9 сентября. Совпадение выглядит маловероятным, и всё указывает на то, что Apple планирует вывести в Европе варианты смартфонов без лотка для SIM-карты. Не исключено, что позже этот подход станет глобальным.

В США компания полностью отказалась от физических SIM ещё с iPhone 14 — там все модели работают только с eSIM. Это позволило убрать лоток и освободить дополнительное пространство внутри корпуса. В Европе и других регионах процесс шёл постепенно, но теперь Apple, судя по всему, готова сделать следующий шаг. Правда, остаётся вопрос с азиатскими странами, где физические SIM до сих пор крайне популярны. Более того, по прогнозам аналитика Мин-Чи Куо, как минимум одна модель, вероятнее всего, iPhone 17 Air, будет выпускаться исключительно с eSIM по всему миру. Ради ультратонкого дизайна в ней просто не предусмотрено место для физического слота. Полная линейка iPhone 17 будет представлена уже совсем скоро, и тогда мы узнаем, насколько широко Apple решится внедрить эту стратегию.
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
