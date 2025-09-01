iPhone 17 лишат физической SIM-карты

В США компания полностью отказалась от физических SIM ещё с iPhone 14 — там все модели работают только с eSIM. Это позволило убрать лоток и освободить дополнительное пространство внутри корпуса. В Европе и других регионах процесс шёл постепенно, но теперь Apple, судя по всему, готова сделать следующий шаг. Правда, остаётся вопрос с азиатскими странами, где физические SIM до сих пор крайне популярны. Более того, по прогнозам аналитика Мин-Чи Куо, как минимум одна модель, вероятнее всего, iPhone 17 Air, будет выпускаться исключительно с eSIM по всему миру. Ради ультратонкого дизайна в ней просто не предусмотрено место для физического слота. Полная линейка iPhone 17 будет представлена уже совсем скоро, и тогда мы узнаем, насколько широко Apple решится внедрить эту стратегию.