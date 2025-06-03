iPhone 17 не получит дисплей ProMotion

На протяжении достаточно длительного времени ходят слухи о том, что вся линейка iPhone 17 получит дисплеи с частотой обновления 120 Гц, и многие сразу предположили, что речь идёт о технологии ProMotion — но это может оказаться не совсем так. Здесь хотелось бы отметить, что компания Apple всегда называла ProMotion дисплеи с частотой выше 60 Гц, поэтому такое предположение было логичным. Однако ProMotion — это не просто высокая максимальная частота обновления. Эта технология предлагает широкий диапазон частот (от 10 Гц до 120 Гц в iPhone 13 Pro, а с выходом iPhone 14 Pro минимальная частота снизилась до 1 Гц).

Некоторые дисплеи с высокой частотой обновления поддерживают лишь несколько фиксированных вариантов — например, 60, 90 и 120 Гц. Скорее всего, именно так будет и в iPhone 17, и iPhone 17 Air. В то же время модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, вероятно, получат панели LTPO, которые позволяют экономить энергию, снижая частоту обновления ниже 60 Гц — особенно это важно для функции Always-On Display. Напомним, что AOD недоступен на не-Pro моделях, и пока неизвестно, изменится ли это с выходом iPhone 17. Правда, технология LTPO уже не очень дорогая и встречается даже в некоторых смартфонах средней ценовой категории. Тем не менее, приятно видеть, что Apple наконец готова отказаться от экранов с частотой 60 Гц, оставив их в прошлом. Правда, пока что не совсем ясно, получит ли обновление с 120 Гц модель iPhone 17e — об этом расскажут в 2026 году на презентации.
Смартфон Realme 14 5G готов к выходу …
В базе данных одного из регуляторов обнаружились сведения о смартфоне Realme 14 5G, который в скором врем…
Google Pixel 9A появился в первых обзорах…
За последние месяцы в сеть утекло множество рендеров и изображений смартфона Pixel 9A от компании Google,…
Realme GT7 получит продвинутый дисплей …
Компания Realme опубликовала подробные характеристики дисплея в смартфоне Realme GT7, который будет предс…
Realme P3 5G получит защиту от воды …
Компания Realme объявила, что 19 марта в Индии будет представлен смартфон Realme P3 5G. На той же презент…
Samsung Galaxy S25 Edge получит 200 Мп…
Вчера от достаточно надёжных инсайдеров появилась неофициальная информация о том, что фронтальная камера …
iQOO Z10 получит аккумулятор на 7600 мАч…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах iQOO Z10 и Z10 Turbo, офи…
Redmi Turbo 4 Pro получит АКБ на 7500 мАч…
Известный инсайдер Smart Pikachu поделился подробностями о смартфоне Redmi Turbo 4 Pro, релиз которого ож…
POCO F7 Pro оценен в 450 долларов …
Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок смартфон POCO F7 Pro, который основан на 4-нанометровой одн…
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor