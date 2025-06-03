iPhone 17 не получит дисплей ProMotion

На протяжении достаточно длительного времени ходят слухи о том, что вся линейка iPhone 17 получит дисплеи с частотой обновления 120 Гц, и многие сразу предположили, что речь идёт о технологии ProMotion — но это может оказаться не совсем так. Здесь хотелось бы отметить, что компания Apple всегда называла ProMotion дисплеи с частотой выше 60 Гц, поэтому такое предположение было логичным. Однако ProMotion — это не просто высокая максимальная частота обновления. Эта технология предлагает широкий диапазон частот (от 10 Гц до 120 Гц в iPhone 13 Pro, а с выходом iPhone 14 Pro минимальная частота снизилась до 1 Гц).

Некоторые дисплеи с высокой частотой обновления поддерживают лишь несколько фиксированных вариантов — например, 60, 90 и 120 Гц. Скорее всего, именно так будет и в iPhone 17, и iPhone 17 Air. В то же время модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, вероятно, получат панели LTPO, которые позволяют экономить энергию, снижая частоту обновления ниже 60 Гц — особенно это важно для функции Always-On Display. Напомним, что AOD недоступен на не-Pro моделях, и пока неизвестно, изменится ли это с выходом iPhone 17. Правда, технология LTPO уже не очень дорогая и встречается даже в некоторых смартфонах средней ценовой категории. Тем не менее, приятно видеть, что Apple наконец готова отказаться от экранов с частотой 60 Гц, оставив их в прошлом. Правда, пока что не совсем ясно, получит ли обновление с 120 Гц модель iPhone 17e — об этом расскажут в 2026 году на презентации.