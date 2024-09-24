iPhone 17 не получит процессор на 2 нм

Мобильные процессоры Apple A18 и A18 Pro производятся по второму поколению 3-нм техпроцесса на заводах TSMC, и специалисты отмечают, что релиз второго поколения технологического процесса указывает на грядущий переход компании на 2-нм технологию, что должно существенно повлиять на рынок полупроводников. И чтобы подготовиться к этому шагу, тайваньский полупроводниковый гигант готовит два производственных завода — P1 и P2. Инсайдеры даже отмечают, что Apple станет первым заказчиком на 2-нм чипы, когда оба завода будут производить в сумме 40000 пластин в месяц. Кроме того, по данным Liberty Times, установка оборудования на данных заводах начнётся в декабре этого года, хотя пока что точных дат или сроков нет.

Работы по водоснабжению, электрификации и трубопроводам ещё не завершены, так что пробное производство на заводе P1 ожидается не раньше второго квартала 2025 года. Второй завод, P2, планируют завершить к концу следующего года. После запуска оба завода смогут производить 40000 пластин в месяц с перспективой увеличения объёма производства в будущем за счёт наращивания производственных мощностей. Однако, по текущему графику крайне маловероятно, что чипы на базе 2-нм техпроцесса будут использоваться в линейке iPhone 17, потому что их просто не успеют выпустить вовремя. Если завод запускают только в третьем квартале 2025 года, то необходимое количество чипов компания сможет получить только под конец года или даже в 2026-м, так что стоит ждать сразу в iPhone 17.