iPhone 17 не получит процессор на 2 нм

Мобильные процессоры Apple A18 и A18 Pro производятся по второму поколению 3-нм техпроцесса на заводах TSMC, и специалисты отмечают, что релиз второго поколения технологического процесса указывает на грядущий переход компании на 2-нм технологию, что должно существенно повлиять на рынок полупроводников. И чтобы подготовиться к этому шагу, тайваньский полупроводниковый гигант готовит два производственных завода — P1 и P2. Инсайдеры даже отмечают, что Apple станет первым заказчиком на 2-нм чипы, когда оба завода будут производить в сумме 40000 пластин в месяц. Кроме того, по данным Liberty Times, установка оборудования на данных заводах начнётся в декабре этого года, хотя пока что точных дат или сроков нет.

Работы по водоснабжению, электрификации и трубопроводам ещё не завершены, так что пробное производство на заводе P1 ожидается не раньше второго квартала 2025 года. Второй завод, P2, планируют завершить к концу следующего года. После запуска оба завода смогут производить 40000 пластин в месяц с перспективой увеличения объёма производства в будущем за счёт наращивания производственных мощностей. Однако, по текущему графику крайне маловероятно, что чипы на базе 2-нм техпроцесса будут использоваться в линейке iPhone 17, потому что их просто не успеют выпустить вовремя. Если завод запускают только в третьем квартале 2025 года, то необходимое количество чипов компания сможет получить только под конец года или даже в 2026-м, так что стоит ждать сразу в iPhone 17.
Honor Magic V3 получит рекордно тонкий корпус …
Компания Honor опубликовала тизер складного смартфона Magic V3, который еще не был представлен официально…
Представлен бюджетный смартфон Itel A50…
Компания Itel пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью A50, которая обойдется на дебютном…
Представлен смартфон Huawei Pura 70 Satellite SMS Edition…
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Pura 70 Satellite SMS Edition, которая отличаетс…
Huawei Nova Flip показали на пресс-рендерах …
В сеть утекли официальные изображения компактного складного смартфона Huawei Nova Flip, официальный релиз…
Смартфон Infinix Hot 50 5G готов к выходу …
Компания Infinix официально объявила, что смартфон Hot 50 5G будет представлен 5 сентября в Индии. Утверж…
Бюджетный смартфон Vivo Y36c 5G получил 90-Гц экран …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y36c 5G, которая обойдется на дебютном китайском р…
DxOMark высоко оценили Google Pixel 9 Pro XL…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Google Pixel 9 Pro XL.…
Смартфон OPPO A3 оценен в 220 долларов …
Компания OPPO пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью OPPO A3, которая оценена на дебютном инд…
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor