iPhone 17 не получит процессор на 2 нм

Работы по водоснабжению, электрификации и трубопроводам ещё не завершены, так что пробное производство на заводе P1 ожидается не раньше второго квартала 2025 года. Второй завод, P2, планируют завершить к концу следующего года. После запуска оба завода смогут производить 40000 пластин в месяц с перспективой увеличения объёма производства в будущем за счёт наращивания производственных мощностей. Однако, по текущему графику крайне маловероятно, что чипы на базе 2-нм техпроцесса будут использоваться в линейке iPhone 17, потому что их просто не успеют выпустить вовремя. Если завод запускают только в третьем квартале 2025 года, то необходимое количество чипов компания сможет получить только под конец года или даже в 2026-м, так что стоит ждать сразу в iPhone 17.