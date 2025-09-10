iPhone 17 получил 120 Гц и камеру на 48 Мп

Базовые версии iPhone традиционно считались самыми скромными по возможностям, но с выходом iPhone 17 компания Apple сделала серьёзный шаг вперёд, обновив процессор, камеры, батарею и ряд других ключевых компонентов. iPhone 17 получил 6,3-дюймовый OLED-дисплей и впервые в истории базовой модели сюда добавили технологию ProMotion. Экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц, а при необходимости может снижаться до 1 Гц для экономии заряда. Пиковая яркость на улице достигает 3000 нит, а защитное стекло Ceramic Shield 2 с фирменным покрытием стало в три раза более устойчивым к царапинам. К тому же экран обладает антибликовыми свойствами благодаря многослойному покрытию.

Аппаратная основа — новый процессор A19, созданный по 3-нанометровому техпроцессу TSMC N3P. Он оснащён обновлённым движком для работы с высоким FPS, улучшенным нейропроцессором для Apple Intelligence и увеличенной пропускной способностью памяти, что помогает в задачах генеративного ИИ. Камеры также претерпели серьёзные изменения — основной блок состоит из 48-мегапиксельного сенсора и 12-мегапиксельного телеобъектива с 2-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера TrueDepth получила 18 мегапикселей и обеспечивает заметный рост качества селфи и видеозвонков. Таким образом, iPhone 17 уже нельзя назвать «упрощённой» моделью — он получил ряд флагманских функций, которые ещё недавно были доступны лишь старшим версиям. При этом цена осталась на уровне предшественника.