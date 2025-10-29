iPhone 17 получил 120 Гц из-за доступности новых панелей

В этом году Apple серьёзно обновила линейку iPhone 17, добавив технологию ProMotion даже в базовую модель — и это, пожалуй, одно из самых удачных решений компании за последние годы. Благодаря плавному 120-герцовому экрану и множеству других улучшений при сохранении цены в 699 долларов, смартфон стал крайне популярным во всём мире, особенно на китайском рынке. Одной из причин, по которой Apple удалось удержать прежнюю цену по сравнению с iPhone 16, стало снижение затрат на производство дисплеев. Согласно последнему отчёту, OLED-экран iPhone 17 обходится компании примерно на 42 процента дешевле, чем панели, установленные в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, что даёт Apple огромную гибкость при формировании конечной стоимости устройства.

По данным издания Chosun, ссылающегося на аналитиков UBI Research, поставки дисплеев для iPhone 17 почти полностью контролируются Samsung и LG — на их долю приходится 98% рынка. Samsung занимает первое место с 57,3 миллиона единиц (64,5%), а LG поставила 30,3 миллиона (34,1 %). Китайская BOE вновь не смогла закрепиться в цепочке поставок Apple, ограничившись лишь 1,3 миллионами панелей и долей 1,4%. LG отвечает за поставку OLED-дисплеев не только для базового iPhone 17, но и для iPhone Air и iPhone 17 Pro Max. При этом стоимость экрана для стандартной модели составляет всего 40 долларов, тогда как за панели в версиях Pro и Pro Max компания Apple платит от 60 до 70 долларов. То есть 120-герцовый экран не очень уж и дорогой.
