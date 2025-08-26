iPhone 17 получит новые чехлы из силикона

Презентация iPhone 17 уже не за горами, и хотя главными героями мероприятия станут сами флагманы, Apple также готовит обновлённую линейку аксессуаров. Несколько лет назад компания отказалась от кожаных чехлов в пользу FineWoven-версий, но те не получили высоких оценок ни у пользователей, ни у обозревателей. Судя по слухам, Apple тестирует их обновлённые варианты, однако вряд ли они вызовут большой интерес. А вот силиконовые чехлы Liquid Silicone остаются в линейке — и новый инсайд раскрыл все цвета, которые компания представит уже в следующем месяце. По данным инсайдера Majin Bu, iPhone 17 и iPhone 17 Pro получат чехлы Liquid Silicone в восьми свежих расцветках. Среди них есть как ностальгические оттенки, так и абсолютно новые, что позволит не только защитить смартфон, но и придать ему индивидуальный стиль.

Можно с уверенностью сказать, что силиконовые аксессуары выглядят более привлекательным вариантом, чем FineWoven, если, конечно, Apple не удивит каким-то радикально улучшенным обновлением последнего. Помимо эстетики, Liquid Silicone отличается мягкой матовой поверхностью, приятной на ощупь и обеспечивающей надёжный хват. Также в конструкции появились дополнительные вырезы для крепления ремешков, что оценят многие владельцы будущих флагманов. Как и предыдущие аксессуары американского производителя, новые силиконовые чехлы будут поддерживать MagSafe, сохраняя совместимость с беспроводной зарядкой и магнитными аксессуарами.
