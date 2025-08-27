iPhone 17 получит прошлогодний процессор

Apple готовит к своей презентации 9 сентября сразу четыре модели iPhone 17, а вместе с ними и два новых чипа — A19 и A19 Pro. Оба процессора будут выпускаться по обновлённому 3-нм техпроцессу TSMC N3P, который даст небольшие приросты в производительности и энергоэффективности по сравнению с A18 и A18 Pro, созданными по прошлогоднему N3E. При этом уже сейчас возникает путаница, какие именно модели получат какой чип. С большой долей вероятности, обычный iPhone 17 оснастят версией A18 с 5-ядерной графикой. Хотя остаётся шанс, что Apple решит поставить туда уже A19, что немного подтянет вычислительные возможности. Топовый же чип A19 Pro ожидаемо достанется iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Для этих моделей также ходят слухи о внедрении испарительной камеры, которая позволит чипу дольше держать высокую производительность при пиковых нагрузках — например, в играх.

Самая неожиданная новость касается iPhone 17 Air. Согласно утечкам, стильный флагман в тонком корпусе тоже получит A19 Pro, но с оговоркой — вместо 6-ядерного графического ускорителя, как у старших Pro-моделей, здесь будет установлен 5-ядерный вариант. Это будет шаг назад в графике, но всё же заметное преимущество над базовым iPhone 17. Вопрос лишь в том, как Apple удастся удержать температуру процессора в таком компактном корпусе при серьёзных нагрузках. Возможно, производитель как-то искусственно ограничит производительность чипа, чтобы смартфон не перегревался, но пока что это выглядит спорно.
