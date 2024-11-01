iPhone 17 получит собственный модем от Apple

Сегодня крайне известный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что переход компании Apple на собственные встроенные чипы Wi-Fi и Bluetooth начнётся с выпуска серии смартфонов iPhone 17 уже во второй половине следующего года. Кроме того, специалист подтвердил информацию о том, что iPhone SE 4, выход которого ожидается весной 2025 года, станет первым устройством с собственным 5G-модемом от компании Apple, что на самом деле является серьёзным прорывом, потому что компания шла к этому очень давно и теперь добилась снижения зависимости от решений других производителей. При этом SE продолжит использовать сторонний Wi-Fi чип от компании Broadcom, и только iPhone 17 станет первым устройством, которое будет использовать модули беспроводной связи исключительно от компании Apple.

При этом аналитик напоминает, что на самом деле создание модемов — очень непростая задача. Apple с 2019 года пытается отказаться от использования модемов компании Qualcomm, и для этого даже приобрела подразделение модемов Intel в своё время. Более того, Apple на самом деле давно конфликтует с Qualcomm по множеству вопросов и явно не планирует уступать. Из-за этого, по слухам, iPhone 15 изначально планировался как первое устройство с новым модемом Apple, но эта цель оказалась недостижимой, потому что новый модем не был готов. Собственно, в iPhone 16 производитель опять же использовал решения сторонних компаний вместо своего собственного. Но будем ждать новостей по этому поводу — отказ от сторонних чипов выглядит интересным.