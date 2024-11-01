iPhone 17 получит собственный модем от Apple

Сегодня крайне известный аналитик Мин-Чи Куо заявил, что переход компании Apple на собственные встроенные чипы Wi-Fi и Bluetooth начнётся с выпуска серии смартфонов iPhone 17 уже во второй половине следующего года. Кроме того, специалист подтвердил информацию о том, что iPhone SE 4, выход которого ожидается весной 2025 года, станет первым устройством с собственным 5G-модемом от компании Apple, что на самом деле является серьёзным прорывом, потому что компания шла к этому очень давно и теперь добилась снижения зависимости от решений других производителей. При этом SE продолжит использовать сторонний Wi-Fi чип от компании Broadcom, и только iPhone 17 станет первым устройством, которое будет использовать модули беспроводной связи исключительно от компании Apple.

При этом аналитик напоминает, что на самом деле создание модемов — очень непростая задача. Apple с 2019 года пытается отказаться от использования модемов компании Qualcomm, и для этого даже приобрела подразделение модемов Intel в своё время. Более того, Apple на самом деле давно конфликтует с Qualcomm по множеству вопросов и явно не планирует уступать. Из-за этого, по слухам, iPhone 15 изначально планировался как первое устройство с новым модемом Apple, но эта цель оказалась недостижимой, потому что новый модем не был готов. Собственно, в iPhone 16 производитель опять же использовал решения сторонних компаний вместо своего собственного. Но будем ждать новостей по этому поводу — отказ от сторонних чипов выглядит интересным.
Официально: игровой смартфон Red Magic 10 Pro готов к выходу…
Бренд Red Magic объявил о скором выходе игрового смартфона Red Magic 10 Pro. Точная дата презентация не р…
Аналитики уверены, что iPhone 17 будет провальным смартфоном…
Инсайдеры предполагают, что серия смартфона iPhone 17 останется на 3-нм техпроцессе от компании TSMC, хот…
Honor Magic7 Pro показали на фото …
Китайские источники опубликовали первые фотографии флагманского смартфона Honor Magic7 Pro, который еще н…
Xiaomi тоже готовит к релизу складной смартфон с тремя сегме…
Ещё в 2019 году компания Xiaomi официально запатентовала дизайн смартфона с тройным изгибом, но подобная …
Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A06…
Компания Samsung пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Galaxy A06, которая оценена на дебютн…
Производитель раскрыл дизайн смартфона Realme P2 Pro…
Компания Realme опубликовала несколько тизеров, раскрывающих дизайн и основные параметры смартфона Realme…
Официально: iQOO Z9 Turbo+ получит батарею на 6400 мАч…
Бренд iQOO продолжает раскрывать подробности о смартфоне iQOO Z9 Turbo+, официальная презентация которого…
iPhone 16 не получит Apple Intelligence на релизе…
Если верить информации инсайдеров, релиз серии смартфонов нового поколения iPhone 16 состоится уже в сент…
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
Что выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействияЧто выбрать realme 12+ или Redmi Note 13 Pro. Тесты камеры, автономности, быстродействия
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor