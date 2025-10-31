iPhone 17 продаётся хуже ожиданий аналитиков

Сегмент iPhone у Apple не дотянул до прогнозов аналитиков по итогам четвертого финансового квартала 2025 года, в основном из-за временного спада продаж iPhone 17. Однако компания не только объяснила причины этого снижения, но и дала весьма оптимистичный прогноз на текущий квартал, который завершится в декабре. Выручка от продаж iPhone составила 49,03 миллиарда долларов против ожидаемых 50,19 миллиарда долларов. На конференции для инвесторов Тим Кук отметил, что временное ослабление продаж связано не с падением спроса, а с ограничениями поставок — по его словам, в настоящее время компания сталкивается с дефицитом нескольких моделей iPhone 17. Кук также сообщил, что линейка iPhone 17 получила огромный отклик от покупателей, особенно модели базового iPhone 17 и версия iPhone 17 Pro Max — это огромный прорыв для производителя смартфонов.

Глава Apple подчеркнул, что интерес к линейке устройств остаётся высоким, заявив, что доволен реакцией на спрос на продукты и сервисы компании. Более того, компания ожидает рекордный квартал — как для iPhone, так и для всего бизнеса. Прогнозируется рост продаж в декабрьском квартале на 10–12 процентов по сравнению с прошлым годом, что на самом деле сходится с прогнозами некоторых сторонних аналитиков. Они же подтверждают информацию о том, что спрос на новые флагманы действительно очень высокий, но компания банально не справляется с удовлетворением текущего спроса, из-за чего на рынке сформировался дефицит.
Samsung Galaxy S26 получит крупный редизайн корпуса…
Samsung на протяжении многих лет придерживается узнаваемого дизайна серии Galaxy S, ограничиваясь лишь не…
Флагман Redmi K90 Pro Max оценили в 560 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов доступной моделью Redmi K90 Pro Max, которая…
Смартфон POCO C85 оценили в 11 тысяч рублей …
Официальный дистрибьютор продукции Xiaomi компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона …
Xiaomi 17 Pro протестировали в Geekbench…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования флагманского смартфона Xi…
Представлен смартфон WIKO X70 с батареей 6100 мАч…
Компания WIKO выпустила на китайский рынок смартфон X70, который обойдется в 195, 225 и 255 долларов за к…
iPhone 20 получит уникальную систему камер…
Компания Apple, по слухам, собирается пропустить номер 19 в наименовании своих флагманов и сразу перейти …
Глобальная версия HONOR Magic V5 получила дату выхода…
Компания HONOR официально объявила, что международная презентация складного смартфона Magic V5 пройдет 28…
Infinix представила геймерский смартфон GT 30…
После серии тизеров компания Infinix официально представила смартфон Infinix GT 30 — модель получила диза…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor