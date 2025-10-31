iPhone 17 продаётся хуже ожиданий аналитиков

Сегмент iPhone у Apple не дотянул до прогнозов аналитиков по итогам четвертого финансового квартала 2025 года, в основном из-за временного спада продаж iPhone 17. Однако компания не только объяснила причины этого снижения, но и дала весьма оптимистичный прогноз на текущий квартал, который завершится в декабре. Выручка от продаж iPhone составила 49,03 миллиарда долларов против ожидаемых 50,19 миллиарда долларов. На конференции для инвесторов Тим Кук отметил, что временное ослабление продаж связано не с падением спроса, а с ограничениями поставок — по его словам, в настоящее время компания сталкивается с дефицитом нескольких моделей iPhone 17. Кук также сообщил, что линейка iPhone 17 получила огромный отклик от покупателей, особенно модели базового iPhone 17 и версия iPhone 17 Pro Max — это огромный прорыв для производителя смартфонов.

Глава Apple подчеркнул, что интерес к линейке устройств остаётся высоким, заявив, что доволен реакцией на спрос на продукты и сервисы компании. Более того, компания ожидает рекордный квартал — как для iPhone, так и для всего бизнеса. Прогнозируется рост продаж в декабрьском квартале на 10–12 процентов по сравнению с прошлым годом, что на самом деле сходится с прогнозами некоторых сторонних аналитиков. Они же подтверждают информацию о том, что спрос на новые флагманы действительно очень высокий, но компания банально не справляется с удовлетворением текущего спроса, из-за чего на рынке сформировался дефицит.