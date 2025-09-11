iPhone 17 стал рекордсменом по автономности

Apple произвела настоящий фурор с запуском линейки iPhone 17. Несмотря на то что основное внимание публики было приковано к дизайну и ряду других улучшений, компания сделала акцент на увеличении времени автономной работы, назвав это одним из главных преимуществ новых моделей. iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max стали самыми энергоэффективными смартфонами Apple не только благодаря процессору A19 Pro и сопутствующим оптимизациям, а главным образом за счет внедрения eSIM, которое позволило увеличить продолжительность работы без подзарядки. Хотя модели iPhone 17 Pro с процессором A19 Pro действительно стали экономичнее, рекордные показатели автономности обеспечивают именно варианты с eSIM. И это ключевой момент — дополнительное время работы получают только пользователи в США и некоторых других странах.

Там смартфоны работают на два часа дольше при воспроизведении видео по сравнению с международными версиями с физическим слотом для SIM-карты. В итоге iPhone 17 Pro в США обеспечивает около тридцати часов автономной работы, а iPhone 17 Pro Max — тридцать пять часов. В других странах показатели скромнее — двадцать восемь и тридцать три часа соответственно. Apple также заявляет, что eSIM-модели способны достигать и тридцати девяти часов воспроизведения видео, что может стать новым рекордом для iPhone. Такого результата удалось достичь потому, что версии без физического слота имеют больше внутреннего пространства для установки более емкого аккумулятора.
