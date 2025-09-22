iPhone 17 вынудил Apple нарастить производство

Apple всегда старалась удерживать баланс между статусом iPhone как премиального устройства и его доступностью для широкой аудитории. С выходом iPhone 17 поклонники бренда получили модель с топовыми возможностями, но без запредельной цены — неудивительно, что многие уже называют новинку лучшим iPhone за всю историю, а ажиотаж вокруг неё вынудил компанию увеличить производство. Дело в том, что впервые Apple добавила в базовую модель технологию ProMotion с частотой обновления экрана 120 Гц, ранее доступную только в линейке Pro. Это обеспечило плавность анимации, более высокую частоту кадров и комфортный игровой опыт без рывков. Пользователи теперь ощущают качество «профессионального» устройства без необходимости переплачивать.

Раньше одним из главных аргументов в пользу моделей Pro были камеры, но теперь и в стандартном iPhone 17 установлен серьёзный апгрейд — увеличенные сенсоры, улучшенная ночная съёмка, имеется двойной блок 48 Мп сзади и фронтальная камера 18 Мп с функцией Center Stage. Разрыв между обычной и Pro-версией по фотовозможностями заметно сократился, и новинка уже не воспринимается как «бюджетное» устройство. Рост производства iPhone 17 объясняется не только востребованностью функций уровня Pro — существенную роль играет и Китай, где сосредоточена одна из крупнейших аудиторий бренда и формируется значительная доля квартальной выручки. Здесь базовый смартфон пользуется высоким спросом из-за отличной стоимости.
