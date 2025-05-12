iPhone 17 всё же подорожает из-за новых пошлин

20-процентные пошлины на китайские товары, введённые США некоторое время назад, по-прежнему остаются в силе. И, к сожалению, это затронет и iPhone 17 — смартфоны Apple попадают под действие этих тарифов. Хотя компания хотела бы сохранить прежние цены, чтобы оставаться конкурентоспособной, экономическая ситуация, похоже, вынудит её впервые за долгое время поднять стоимость новых моделей. По последним данным, Apple планирует оправдать это подорожание, делая акцент на внешних изменениях и новых функциях iPhone 17. Согласно материалу The Wall Street Journal, Apple добавит в линейку не только слегка обновлённый iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, но и совершенно новую ультратонкую модель iPhone 17 Air.

Компания, судя по всему, будет преподносить переработанный дизайн и новые функции как основную причину роста цен, не связывая их напрямую с пошлинами. При этом пока неизвестно, какие именно новшества Apple собирается представить, чтобы оправдать удорожание. Подробности, вероятно, появятся ближе к анонсу. Что касается технических характеристик, базовые iPhone 17 и iPhone 17 Air, по слухам, получат чип A19, а модели Pro — более производительный A19 Pro. Оба процессора будут выпускаться по усовершенствованному 3-нм техпроцессу TSMC. Кроме того, впервые в истории iPhone в старших моделях может появиться испарительная камера для охлаждения процессора, которая позволит чипу работать на максимальной мощности без перегрева продолжительное время.
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