iPhone 17 всё же подорожает из-за новых пошлин

Компания, судя по всему, будет преподносить переработанный дизайн и новые функции как основную причину роста цен, не связывая их напрямую с пошлинами. При этом пока неизвестно, какие именно новшества Apple собирается представить, чтобы оправдать удорожание. Подробности, вероятно, появятся ближе к анонсу. Что касается технических характеристик, базовые iPhone 17 и iPhone 17 Air, по слухам, получат чип A19, а модели Pro — более производительный A19 Pro. Оба процессора будут выпускаться по усовершенствованному 3-нм техпроцессу TSMC. Кроме того, впервые в истории iPhone в старших моделях может появиться испарительная камера для охлаждения процессора, которая позволит чипу работать на максимальной мощности без перегрева продолжительное время.