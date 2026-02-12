iPhone 17e должны выпустить уже в начале весны

Ожидается, что смартфон iPhone 17e станет первым аппаратным релизом Apple в 2026 году. Тем, кто интересуется сроками выхода, стоит обратить внимание на свежую информацию о том, что запасы текущей бюджетной модели iPhone 16e практически исчерпаны. Это может свидетельствовать о подготовке компании к скорому анонсу преемника. Марк Гурман из Bloomberg, известный точными прогнозами, сообщил, что iPhone 17e могут представить уже в ближайшее время в формате пресс-релиза. Существенных изменений по сравнению с iPhone 16e не ожидается, за исключением перехода на вырез Dynamic Island и обновления до процессора A19. При этом модем C1 5G сохранится, поэтому заметных улучшений в возможностях сотовой связи по сравнению с предыдущей моделью не будет.

Не исключено, что Apple представит сразу два продукта в течение одной недели. По словам Гурмана, запасы iPad Air с процессором M3 также постепенно сокращаются, что может указывать на подготовку версии с процессором M4. Оба устройства сохранят прежний дизайн и получат в основном внутренние обновления, что позволяет компании снизить производственные издержки. С точки зрения логистики такие модели также проще запускать в продажу, поскольку они используют компоненты, схожие с теми, что применялись в предыдущих поколениях. Что касается объёмов поставок, данных по iPad Air с процессором M4 пока нет. Однако BOE, единственный поставщик OLED-дисплеев для iPhone 17e, как сообщается, уже отгрузила около 8 миллионов панелей.