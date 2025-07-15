iPhone 17e оказался под угрозой из-за дисплеев BOE

Samsung давно ведёт юридическую борьбу с китайским производителем дисплеев BOE, но только сейчас дело начало складываться в пользу южнокорейского гиганта. Комиссия по международной торговле США признала, что BOE действительно нарушила торговые тайны Samsung Display и допустила прямое нарушение. В связи с этим на BOE теперь будут наложены ограничения, и, скорее всего, продукция компании с такими дисплеями не сможет поставляться в США. Это создаёт непростую ситуацию для самой Samsung — возможен рост давления со стороны китайских регуляторов. Но ещё больше трудностей возникнет у главного конкурента компании — Apple. Дело в том, что Apple уже некоторое время закупает OLED-панели у BOE из-за их более низкой стоимости. Если запрет вступит в силу, это может осложнить выпуск недорогого iPhone 17e, который, по слухам, будет оснащён дисплеем от BOE.

Apple может быть вынуждена искать других поставщиков — таких как LG или Samsung, чьи услуги обходятся значительно дороже. Это, в свою очередь, может привести к росту производственных затрат и, в конечном итоге, к увеличению розничной цены. Особенно обостряет ситуацию то, что BOE только недавно получила крупный заказ от Apple на поставку дисплеев для iPhone 17, предназначенных для китайского рынка, — после нескольких лет, когда компания не могла пройти контроль качества. Теперь, после решения комиссии, эта сделка оказалась под угрозой. Будем следить за ситуацией — возможно, компания сможет найти решение.
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