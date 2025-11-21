iPhone 17e получит новый процессор и селфи-камеру на 18 Мп

iPhone 16e в следующем году уступит место iPhone 17e, поскольку Apple готовит обновлённую версию своего доступного смартфона. Новая модель должна получить часть характеристик, которые уже есть в нынешней линейке iPhone 17. При этом, несмотря на появление модема C1X для iPhone Air и разработку C2, аналитики предупреждают — в iPhone 17e их ждать не стоит. Инсайдеры отмечают, что одной из ключевых особенностей новинки выступит процессор A19 — тот же, что установлен в iPhone 17. Однако важно помнить, что iPhone 16e тоже оснащён процессором A18, но его графика отличается от A18, установленного в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, так как в версии для iPhone 16e используется 4-ядерный GPU вместо 5-ядерного.

При этом инсайдер не указывает, сколько оперативной памяти получит новинка, но, скорее всего, объём останется на уровне 8 ГБ. Зато он подтверждает, что смартфон будет оснащён 18-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой Center Stage. К сожалению, как и в нынешнем iPhone 16e, Apple оставит модем C1, без перехода на более быстрый C1X. Зато есть и хорошие новости — в iPhone 17e может появиться новый беспроводной чип N1, обеспечивающий более высокую энергоэффективность, улучшенную скорость и стабильность передачи данных между устройствами. И даже несмотря на старый модем, ситуация не выглядит критической, так как Apple уже заявляла, что iPhone 16e демонстрирует лучшую автономность среди всех выпущенных 6.1-дюймовых моделей. Это внушает доверие.