iPhone 17e получит новый процессор и селфи-камеру на 18 Мп

При этом инсайдер не указывает, сколько оперативной памяти получит новинка, но, скорее всего, объём останется на уровне 8 ГБ. Зато он подтверждает, что смартфон будет оснащён 18-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой Center Stage. К сожалению, как и в нынешнем iPhone 16e, Apple оставит модем C1, без перехода на более быстрый C1X. Зато есть и хорошие новости — в iPhone 17e может появиться новый беспроводной чип N1, обеспечивающий более высокую энергоэффективность, улучшенную скорость и стабильность передачи данных между устройствами. И даже несмотря на старый модем, ситуация не выглядит критической, так как Apple уже заявляла, что iPhone 16e демонстрирует лучшую автономность среди всех выпущенных 6.1-дюймовых моделей. Это внушает доверие.