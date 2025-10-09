iPhone 18 Fold изготовят из титана и алюминия

Первый складной iPhone может стать самым амбициозным проектом Apple в области аппаратного обеспечения, и, согласно новому отчёту, устройство получит гибридную рамку из алюминия и титана. Инсайдер утверждает, что iPhone 18 Fold будет использовать комбинацию этих металлов, чтобы достичь оптимального баланса между весом, прочностью и эффективным отводом тепла. Ранее Apple применяла титан только в своих премиальных продуктах — например, в iPhone 15 Pro и Apple Watch Ultra. Однако в этом году в iPhone 17 Pro компания вновь вернулась к алюминию, поскольку он лучше справляется с теплоотводом. В случае складного iPhone, по данным аналитиков, Apple решила объединить жёсткость титана и лёгкость алюминия, чтобы избежать проблем с долговечностью, не увеличивая массу устройства.

Складные шарниры испытывают значительно большие механические нагрузки, чем обычные смартфоны, и титан способен сохранять стабильное выравнивание даже при длительном использовании. Соответственно, такое решение выглядит вполне логичным. Кроме того, по слухам, устройство получит внешний дисплей диагональю 5,5 дюйма и внутренний экран размером 7,8 дюйма, что сделает iPhone 18 Fold мощным инструментом как для работы, так и для мультимедиа. Также аналитики считают, что iPhone Fold уже перешёл на этап подготовки к серийному производству на заводах Foxconn, а массовый выпуск начнётся во второй половине 2026 года. Интересно будет посмотреть на стоимость данной новинки.
