iPhone 18 Pro лишится выреза в дисплее

По слухам от весьма надёжных инсайдеров из Китая, компания Apple якобы тестирует технологию Face ID, которая будет размещена под экраном, для моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Ожидается, что эти устройства выйдут в сентябре 2026 года и главное отличие Pro-версий от обычных iPhone 18 и iPhone 18 Air — наличие подэкранного 3D-сканера лица, что позволит избавиться от «чёлки» и оставить только крошечное отверстие под фронтальную камеру. Разумеется, сам факт тестирования не означает, что технология уже готова к массовому использованию. Но перспектива выглядит многообещающей — переместив Face ID под дисплей, Apple сможет добиться более цельного и современного внешнего вида в духе Android-смартфонов, которые уже давно избавились от вырезов, пусть и ценой отказа от полноценной 3D-идентификации в пользу менее надёжной разблокировки по камере.

Если всё получится, поклонников производителя ждёт удачное сочетание — визуальная «чистота» экрана без ущерба для безопасности, к которой привыкли пользователи Face ID. Интересно, что аналогичную технологию Apple также испытывает и в прототипах складного iPhone. При этом базовые модели iPhone 18 и iPhone 18 Air, по всей видимости, сохранят традиционную «чёлку» — по крайней мере, на данном этапе. Это, вероятно, сделали специально, чтобы пользователи понимали за что они отдают деньги в случае с покупкой Pro-версии смартфона. Вопрос только в том, хватит ли одной камеры, чтобы оправдать эту цену.
Honor представила технологию AI Outpainting…
В марте текущего года компания Honor представила свою стратегию Alpha Plan — пятилетнюю инвестиционную пр…
Рассекречены параметры глобальных версий Xiaomi 15 и 15 Ultr…
Всего за несколько часов до презентации в сеть утекли подробные характеристики глобальной версии флагманс…
Кнопочный телефон Xenium X680 оценили в 4 тысячи рублей …
В российской продаже появился кнопочный телефон Xenium X680, который имеет конструкцию раскладушки. Новин…
Realme Neo7 SE показали на рендерах …
Компания Realme объявила, что официальная презентация смартфона Neo7 SE состоится в Китае уже 25 февраля.…
Представлен бюджетный смартфон Acer Super ZX…
Компания Acer пополнила ассортимент смартфонов моделью Super ZX, которая оценена на дебютном индийском ры…
TSMC запустила производство чипов на 2 нм…
Компания TSMC уже не раз упоминала о прогрессе в разработке 2-нм технологии, и теперь, по последним данны…
iPhone 17 Pro Max получит уменьшенный вырез в дисплее…
До запуска iPhone 17 ещё очень далеко, но слухи уже активно распространяются инсайдерами, потому что это …
Amazon закрывает главного конкурента Google Play…
Amazon прекращает поддержку собственного Appstore для Android уже 20 августа этого года — об этом компани…
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor