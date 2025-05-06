iPhone 18 Pro лишится выреза в дисплее

По слухам от весьма надёжных инсайдеров из Китая, компания Apple якобы тестирует технологию Face ID, которая будет размещена под экраном, для моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Ожидается, что эти устройства выйдут в сентябре 2026 года и главное отличие Pro-версий от обычных iPhone 18 и iPhone 18 Air — наличие подэкранного 3D-сканера лица, что позволит избавиться от «чёлки» и оставить только крошечное отверстие под фронтальную камеру. Разумеется, сам факт тестирования не означает, что технология уже готова к массовому использованию. Но перспектива выглядит многообещающей — переместив Face ID под дисплей, Apple сможет добиться более цельного и современного внешнего вида в духе Android-смартфонов, которые уже давно избавились от вырезов, пусть и ценой отказа от полноценной 3D-идентификации в пользу менее надёжной разблокировки по камере.

Если всё получится, поклонников производителя ждёт удачное сочетание — визуальная «чистота» экрана без ущерба для безопасности, к которой привыкли пользователи Face ID. Интересно, что аналогичную технологию Apple также испытывает и в прототипах складного iPhone. При этом базовые модели iPhone 18 и iPhone 18 Air, по всей видимости, сохранят традиционную «чёлку» — по крайней мере, на данном этапе. Это, вероятно, сделали специально, чтобы пользователи понимали за что они отдают деньги в случае с покупкой Pro-версии смартфона. Вопрос только в том, хватит ли одной камеры, чтобы оправдать эту цену.