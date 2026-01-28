iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой и телеконвертер

Похоже, Apple пытается улучшить фокусное расстояние и возможности зума в камерах будущих моделей iPhone 18 Pro, рассматривая использование телеконвертера. По информации инсайдера, прототипы линейки iPhone 18 с переменной диафрагмой уже готовы, а также ведётся оценка применения телеконвертеров, чтобы принять окончательное решение перед релизом. Ранее уже сообщалось, что iPhone 18 Pro получат объектив с переменной диафрагмой, который обеспечит более точный контроль над светосилой и глубиной резкости. Однако информация о возможной поддержке телеконвертера, по аналогии с камерами DSLR, появляется впервые. Телеконвертер представляет собой увеличительную оптическую насадку, которая повышает эффективное фокусное расстояние объектива и тем самым расширяет возможности зума.

При этом подобные решения уменьшают количество поступающего света, из-за чего обычно хуже справляются со съёмкой в условиях недостаточного освещения и могут приводить к снижению резкости и контрастности изображения. Правда, стоит учитывать, что хотя инсайдер считается достаточно надёжным источником утечек, связанных с Android-устройствами, его прогнозы по iPhone нередко оказывались неточными. Так что пока что сказать наверняка проблематично, но, возможно, компания действительно активно работает в этом направлении, чтобы предоставить пользователям нечто уникальное, чего ранее никто другой на рынке смартфонов не предоставлял даже за огромные деньги.