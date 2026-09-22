iPhone 18 Pro признан ремонтопригодным

Специалисты iFixit опубликовали результаты разборки iPhone 18 Pro, который получил несколько нововведений. Несмотря на оценку ремонтопригодности в 7 баллов из 10, ремонтники столкнулись с несколькими проблемами. Во-первых, механическую переменную диафрагму в модуле основной камеры почти невозможно починить – проще поменять весь модуль. Также добавляет сложностей спрятанный под экраном Face ID. Еще одним изменением стал контактирующий непосредственно с увеличенной испарительной камерой процессор A20 Pro. Наконец специалисты повредили три из четырех рамок экрана. Напомним, что iPhone 18 Pro появился в продаже три дня назад по цене от 1200 долларов.