Motorola Edge 70 Max получит очень яркий экран

Компания Motorola объявила, что официальная презентация субфлагманского смартфона Edge 70 Max состоится 15 июля в Индии. Также производитель раскрыл основные параметры грядущей новинки. Итак, аппарат получит батарею ёмкостью 7100 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт и магнитной беспроводной на 25 Вт, 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, систему охлаждения с испарительной камерой площадью 5500 мм², Quad HD+ LTPO-экран с кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 7000 нит, глубиной цвета 10 бит, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, алюминиевую рамку и стеклянную тыльную панель.

Redmi K100 Pro получит батарею на 8000 мАч …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K100 Pro, который …
iQOO Neo 11S протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона iQOO Neo 11S…
Google уже тестирует процессор Tensor G7…
Инсайдер сообщил, что компания Google уже тестирует процессор Tensor G7 с поддержкой оперативной памяти L…
Глобальная версия Redmi Turbo 5 готова к выход …
На сайте Amazon India обнаружился тизер смартфона Redmi Turbo 5, который был выпущен в Китае в начале это…
Смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro показали на пресс-рендерах …
Компания Xiaomi опубликовала первые изображения смартфонов Xiaomi 17T и 17T Pro, которые будут представле…
Samsung готовит к релизу смартфон Galaxy S27 Pro…
Компания Samsung, по слухам, готовит масштабные изменения в линейке флагманских смартфонов 2027 года. Одн…
Представлен смартфон HONOR X80 Pro Max 5G с АКБ на 11000 мАч…
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью X80 Pro Max 5G, главной особенностью которой стал…
Смартфон OPPO Reno 15A оценили в 400 долларов …
Компания OPPO выпустила на дебютный японский рынок смартфон Reno 15A, который базируется на 4-нанометрово…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor