Motorola Edge 70 Max получит очень яркий экран

Компания Motorola объявила, что официальная презентация субфлагманского смартфона Edge 70 Max состоится 15 июля в Индии. Также производитель раскрыл основные параметры грядущей новинки. Итак, аппарат получит батарею ёмкостью 7100 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт и магнитной беспроводной на 25 Вт, 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, систему охлаждения с испарительной камерой площадью 5500 мм², Quad HD+ LTPO-экран с кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 7000 нит, глубиной цвета 10 бит, 100% покрытием цветового пространства DCI-P3 и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, алюминиевую рамку и стеклянную тыльную панель.