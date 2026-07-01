iPhone 18 Pro не получит модем C2 от Apple

Согласно новым данным, полученным из свежей утечки, переход iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max на фирменный модем Apple C2, который ранее так активно обсуждался в сети, может не состояться. Хотя ранее утверждалось, что это будет первая флагманская серия Apple без модемов Snapdragon 5G от Qualcomm, новые данные указывают на то, что компания продолжит использовать решения Qualcomm ещё как минимум один год. Инсайдеры считают, что версии iPhone 18 Pro с модемом C2 могут предназначаться для рынков без поддержки mmWave, тогда как модификации с модемами Qualcomm Snapdragon 5G будут поставляться, в частности, в США.

Также в слитой информации говорится о том, что компания продолжит использование фирменного беспроводного сетевого чипа Apple N1, представленного ранее. Это может означать, что новый N2 в iPhone 18 Pro пока не появится. При этом поставщики секретной информации уверены, что A20 Pro станет первым 2-нм чипом Apple, который получит новую упаковку WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Благодаря этому ожидается улучшение пропускной способности, снижение задержек и прокачка теплового рассеивания. Также упоминается более крупный Neural Engine для улучшения производительности искусственного интеллекта на устройстве, дополнительно предполагается более тесный контакт процессора с испарительной камерой для эффективного отвода тепла. Впрочем, инсайдеры подчёркивают, что речь может идти не о финальных характеристиках смартфонов, и к релизу всё могут поменять.