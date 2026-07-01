iPhone 18 Pro не получит модем C2 от Apple

Также в слитой информации говорится о том, что компания продолжит использование фирменного беспроводного сетевого чипа Apple N1, представленного ранее. Это может означать, что новый N2 в iPhone 18 Pro пока не появится. При этом поставщики секретной информации уверены, что A20 Pro станет первым 2-нм чипом Apple, который получит новую упаковку WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Благодаря этому ожидается улучшение пропускной способности, снижение задержек и прокачка теплового рассеивания. Также упоминается более крупный Neural Engine для улучшения производительности искусственного интеллекта на устройстве, дополнительно предполагается более тесный контакт процессора с испарительной камерой для эффективного отвода тепла. Впрочем, инсайдеры подчёркивают, что речь может идти не о финальных характеристиках смартфонов, и к релизу всё могут поменять.