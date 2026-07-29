Раскрыты цены смартфонов Pixel 11

Несколько дней назад представитель компании Google подтвердил, что компания планирует повысить цены на всю линейку Pixel, включая семейство Pixel 11, презентация которого состоится 12 августа. Однако сегодня надёжный источник раскрыл предполагаемые цены новых моделей Pixel 11 для рынка Великобритании, и ситуация оказалась не такой плохой, как ожидалось. На самом деле Pixel 11 и Pixel 11 Pro могут оказаться даже дешевле своих предшественников, но с одним важным нюансом. Базовая версия Pixel 11 будет стоить от 879 фунтов стерлингов и получит 256 ГБ встроенной памяти. Это на 20 фунтов дешевле, чем стартовая цена Pixel 10 с аналогичным объёмом накопителя. При этом новый смартфон окажется дороже версии Pixel 10 с 128 ГБ памяти, поскольку Pixel 11 в такой конфигурации выпускаться не будет.

Похожая ситуация складывается с Pixel 11 Pro. Смартфон якобы будет стоить от 1079 фунтов стерлингов за модель с 256 ГБ памяти, что также на 20 фунтов дешевле Pixel 10 Pro с таким же объёмом накопителя. А вот Pixel 11 Pro XL действительно подорожает — его цена, согласно утечке, вырастет на 80 фунтов и составит 1279 фунтов стерлингов за версию с 256 ГБ памяти. Также стали известны предполагаемые характеристики аккумуляторов новых смартфонов. Pixel 11 получит батарею ёмкостью 4985 мАч, Pixel 11 Pro — 4850 мАч, а Pixel 11 Pro XL — 5115 мАч. Для сравнения, Pixel 10 оснащён аккумулятором на 4970 мАч, Pixel 10 Pro — на 4870 мАч, а Pixel 10 Pro XL — на 5200 мАч. Это выглядит очень интересно.