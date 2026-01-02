iPhone 18 не получит новую память iPhone 18

Производители ускорили разработку памяти LPDDR6 в первой половине 2025 года, чтобы получить преимущество над конкурентами, однако продолжающийся кризис на рынке памяти означает, что эта технология, скорее всего, появится только в самых дорогих устройствах. Apple, как утверждается, сохранит LPDDR5X в будущей линейке iPhone 18, которая выйдет позже в этом году, но при этом будет использовать более быструю шестиканальную версию памяти для увеличения пропускной способности. В результате именно производителям Android-смартфонов предстоит внедрять LPDDR6 в свои устройства, однако, согласно свежему слуху, это обойдётся им недёшево, так как такие чипы якобы на 20% дороже LPDDR5X.

Точную стоимость инсайдеры не называют, но отмечают, что смартфоны с LPDDR6 будут доступны исключительно в конфигурациях с 16 ГБ оперативной памяти. Вероятно, компании не хотят усложнять линейки несколькими вариантами объёма ОЗУ и дополнительно переплачивать за это. Apple, в свою очередь, не спешит переходить на новую технологию, поскольку традиционно внедряет новейшие стандарты уже после их «созревания», предпочитая использовать актуальное поколение компонентов, закупая их в больших объёмах и по более выгодной цене. Это понятная стратегия, особенно если учесть, что чипы памяти в последнее время стали сильно дорогостоящими, тем самым повышая цены на сами смартфоны — даже из доступного ценового диапазона. Вводить в этой ситуации новый стандарт невыгодно.