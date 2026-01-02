iPhone 18 не получит новую память iPhone 18

Точную стоимость инсайдеры не называют, но отмечают, что смартфоны с LPDDR6 будут доступны исключительно в конфигурациях с 16 ГБ оперативной памяти. Вероятно, компании не хотят усложнять линейки несколькими вариантами объёма ОЗУ и дополнительно переплачивать за это. Apple, в свою очередь, не спешит переходить на новую технологию, поскольку традиционно внедряет новейшие стандарты уже после их «созревания», предпочитая использовать актуальное поколение компонентов, закупая их в больших объёмах и по более выгодной цене. Это понятная стратегия, особенно если учесть, что чипы памяти в последнее время стали сильно дорогостоящими, тем самым повышая цены на сами смартфоны — даже из доступного ценового диапазона. Вводить в этой ситуации новый стандарт невыгодно.