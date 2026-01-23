iPhone 18 подорожает, но изменится в дизайне

Apple постепенно приближается к концепции «полноэкранного» iPhone с запуском iPhone 18 в этом году, и ожидается, что компания будет использовать LTPO+ панели для реализации Face ID под экраном. Проще говоря, с размещением камеры TrueDepth и всех её компонентов под OLED-панелью, Dynamic Island, скорее всего, уменьшится. И, согласно последним данным, довольно значительно — по слухам, островок в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будет уменьшен в размерах на 35%. С другой стороны, хотя вырез в дисплее флагманских смартфонов, вероятно, станет меньше, компания, скорее всего, не хочет использовать дизайн с отверстием в левом или правом верхнем углу экрана. Причина вполне понятна — компания не хочет применять такой дизайн из-за негативной реакции потребителей, воспринимающих это как имитацию конкурентов, ведь подобные вырезы были у Android-смартфонов лет восемь назад.

Также аналитики считают, что уменьшение динамического островка и изменения в дизайне смогут привлечь покупателей, но Apple может завоевать ещё больше интереса за счёт акцента на аппаратные характеристики. Например, A20 и A20 Pro станут первыми 2-нм процессорами компании, что даст существенный прирост производительности в реальных сценариях эксплуатации смартфонов флагманского уровня. Вопрос только в финальной стоимости этих смартфонов, так как текущие цены на чипы оперативной памяти явно вынудят производителя повышать финальную стоимость iPhone, а это обычно снижает продажи.