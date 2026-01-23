iPhone 18 подорожает, но изменится в дизайне

Apple постепенно приближается к концепции «полноэкранного» iPhone с запуском iPhone 18 в этом году, и ожидается, что компания будет использовать LTPO+ панели для реализации Face ID под экраном. Проще говоря, с размещением камеры TrueDepth и всех её компонентов под OLED-панелью, Dynamic Island, скорее всего, уменьшится. И, согласно последним данным, довольно значительно — по слухам, островок в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будет уменьшен в размерах на 35%. С другой стороны, хотя вырез в дисплее флагманских смартфонов, вероятно, станет меньше, компания, скорее всего, не хочет использовать дизайн с отверстием в левом или правом верхнем углу экрана. Причина вполне понятна — компания не хочет применять такой дизайн из-за негативной реакции потребителей, воспринимающих это как имитацию конкурентов, ведь подобные вырезы были у Android-смартфонов лет восемь назад.

Также аналитики считают, что уменьшение динамического островка и изменения в дизайне смогут привлечь покупателей, но Apple может завоевать ещё больше интереса за счёт акцента на аппаратные характеристики. Например, A20 и A20 Pro станут первыми 2-нм процессорами компании, что даст существенный прирост производительности в реальных сценариях эксплуатации смартфонов флагманского уровня. Вопрос только в финальной стоимости этих смартфонов, так как текущие цены на чипы оперативной памяти явно вынудят производителя повышать финальную стоимость iPhone, а это обычно снижает продажи.
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 представят уже 26 ноября…
Qualcomm собирается представить Snapdragon 8 Gen 5 уже 26 ноября, и хотя этот процессор создаётся по той …
POCO M8 и POCO M8 Pro выпустят в январе …
Известный информатор Йогеш Брар поделился подробностями о смартфонах POCO M8 и POCO M8 Pro. Утверждается,…
Мощный смартфон Lava AGNI 4 оценили в 280 долларов…
Компания Lava объявила о выпуске на дебютный индийский рынок смартфона Lava AGNI 4, который базируется на…
Google Pixel 10a получит 48-Мп камеру …
Авторитетный инсайдер Эван Бласс раскрыл характеристики смартфона Google Pixel 10a, который еще не был пр…
POCO F8 Ultra получит батарею на 6500 мАч…
Бренд Poco раскрыл некоторые характеристики о смартфонах POCO F8 Ultra и POCO F8 Pro, которые будут предс…
Nothing Phone 3A получил Android 16…
Обновление Nothing OS 4.0 на базе Android 16 приносит на смартфоны компании сразу несколько новых функций…
Realme Neo 8 показали на первом рендере …
Компания Realme опубликовала первое изображение смартфона Neo 8, официальный релиз которого ожидается в к…
Представлен смартфон HUAWEI Nova 15…
Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона Nova 15, который работает на базе фирменной однокристальной …
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor