iPhone 18 получит переработанную систему кнопок

В текущем поколении iPhone 17 используется кнопка камеры с ёмкостными и чувствительными к давлению сенсорами, расположенными под сапфировым стеклом. Однако, как утверждает информатор под ником Setsuna Digital в Weibo, в iPhone 18 компания Apple откажется от ёмкостного слоя, оставив лишь систему, реагирующую на давление. Подобный подход уже применяют китайские производители Oppo в модели X8 Ultra и Vivo в X200 Ultra — их сенсоры способны различать лёгкие касания, сильные нажатия и даже скользящие жесты. В 2027 году, когда выйдет iPhone 20, компания планирует полностью перейти на твердотельные кнопки, которые заменят клавиши регулировки громкости, питания и камеры. Эти элементы получат собственную систему виброотдачи, что уменьшит износ, упростит ремонт и сохранит ощущение «настоящего» нажатия. Впрочем, не совсем понятно, как это повлияет на финальную стоимость устройства.