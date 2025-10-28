iPhone 18 получит переработанную систему кнопок

Теперь, когда серия iPhone 17 уже поступила в продажу, внимание инсайдеров традиционно переключилось на будущие модели — iPhone 18, а также на юбилейный iPhone 20, который выйдет в 2027 году и отметит двадцатилетие с момента появления первого iPhone в 2007-м. Согласно свежим слухам, Apple постепенно переходит к упрощённым элементам управления. В моделях iPhone 18 компания намерена использовать более простую механическую кнопку для управления камерой, а в iPhone 20 она полностью заменит её на твердотельную — без подвижных частей, но с тактильной отдачей, имитирующей нажатие.

В текущем поколении iPhone 17 используется кнопка камеры с ёмкостными и чувствительными к давлению сенсорами, расположенными под сапфировым стеклом. Однако, как утверждает информатор под ником Setsuna Digital в Weibo, в iPhone 18 компания Apple откажется от ёмкостного слоя, оставив лишь систему, реагирующую на давление. Подобный подход уже применяют китайские производители Oppo в модели X8 Ultra и Vivo в X200 Ultra — их сенсоры способны различать лёгкие касания, сильные нажатия и даже скользящие жесты. В 2027 году, когда выйдет iPhone 20, компания планирует полностью перейти на твердотельные кнопки, которые заменят клавиши регулировки громкости, питания и камеры. Эти элементы получат собственную систему виброотдачи, что уменьшит износ, упростит ремонт и сохранит ощущение «настоящего» нажатия. Впрочем, не совсем понятно, как это повлияет на финальную стоимость устройства.