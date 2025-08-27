iPhone 18 получит процессор на 2 нм уже в 2026 году

По информации DigiTimes, к этому сроку производственные мощности составят от 45 до 50 тысяч пластин в месяц, при этом стоимость каждой оценивается примерно в 30000 долларов. Несмотря на такую высокую цену, крупнейшими заказчиками станут Apple и Qualcomm, а за ними в очередь встанут AMD, MediaTek, Broadcom и другие компании. На этапе пробного запуска в начале года выход годных чипов составлял около 60%, и сейчас этот показатель, судя по успехам TSMC, уже заметно выше. По прогнозам, к концу следующего года TSMC сможет выпускать до 100 тысяч пластин ежемесячно, а к 2028 году — до 200 тысяч благодаря запуску фабрики в Аризоне. Однако высокая стоимость пластин, скорее всего, приведёт к росту себестоимости конечных устройств, и производителям придётся перекладывать эти расходы на покупателей. Как это повлияет на спрос — вопрос достаточно интересный.