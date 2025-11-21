iPhone 18 получит совершенно новый дисплей

Несколько продуктов Apple до сих пор не получили дисплеи LTPO-OLED, однако по ранним слухам компания уже перепрыгнула через этот этап и занялась разработкой дисплеев High Mobility Oxide. Главное преимущество технологии HMO — более низкая стоимость изготовления, так как в процессе задействовано меньше этапов и оборудования. Плюс существенно снижено энергопотребление. И изначально предполагалось, что создание таких панелей займёт у неё много времени, но новый слух говорит об обратном — по данным инсайдера, Apple уже нашла поставщика, и массовое производство может начаться раньше обычных сроков. Технология привлекает к себе всё больше внимания, но, судя по последней утечке, интерес к внедрению HMO проявляет только Apple, и начнёт она, вероятно, с iPhone. По данным западных СМИ, компания заключила с Samsung эксклюзивное партнёрство на производство таких дисплеев — другие производители подобные панели пока что не заказывали.

Samsung завершила крупный государственный проект по разработке HMO ещё в 2021 году, а коммерческое производство началось в 2023-м. Вероятно, Apple выбрала именно корейского гиганта не только из-за давних деловых отношений, но и потому, что это единственный производитель, способный обеспечивать нужные объёмы поставок. BOE, по сообщениям, не справилась с требованиями Apple к OLED-панелям для iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, поэтому речи о её участии даже не идёт. LG тоже не может соперничать с Samsung по масштабам производства, что делает выбор Apple абсолютно очевидным.