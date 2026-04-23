iPhone 18 получит устаревший дисплей

Вчера появились слухи о том, что базовый iPhone 18 получит ряд упрощений по сравнению с предыдущим поколением. Теперь новый отчёт уточняет один из возможных способов экономии Apple — дисплей. Главным кандидатом для экрана обычного iPhone 18 называется панель на материалах Samsung M12+, что является лишь незначительно улучшенной версией M12. Ранее эта технология использовалась в iPhone 14 Pro и Galaxy S23 Ultra. В то же время iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, как сообщается, получат более современный материал M16. Это преемник M14, который впервые появился в iPhone 16 Pro, а затем использовался во всей линейке iPhone 17.

Если информация подтвердится, базовый iPhone 18 может получить дисплей гораздо проще, чем у iPhone 17. Новые поколения OLED-материалов обычно обеспечивают более высокую эффективность, то есть экран расходует меньше энергии при одинаковой яркости. Это означает, что панель M12+ потенциально способна свести на нет часть преимуществ нового процессора A20, который будут производить 2-нм техпроцессу ради более высокой энергоэффективности. Пока неясно, скажется ли это на реальном опыте использования и окажется ли автономность iPhone 18 хуже, чем у iPhone 17. Тем более, что Apple может компенсировать разницу установкой более ёмкого аккумулятора, либо же программными инструментами. Кроме того, стоит понимать, что до релиза смартфона ещё полгода — компания вполне может передумать и просто повысить цену на свой флагманский гаджет.
iPhone 18 получит устаревший дисплей…
Вчера появились слухи о том, что базовый iPhone 18 получит ряд упрощений по сравнению с предыдущим поколе…
