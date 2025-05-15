iPhone 19 получит безрамочный дисплей

По информации западных инсайдеров, компания Apple активно ведёт переговоры с Samsung Display и LG Display о поставках новых панелей для «безрамочного» дисплея нового iPhone — скорее всего, речь про iPhone 19 или iPhone 20. Источники сообщают о разработке дисплея с изгибом по всем четырём сторонам, что позволит спрятать рамки по краям корпуса. В результате, при взгляде спереди, устройство будет выглядеть как монолитный кусок стекла. Такой подход напоминает концепт-смартфон Xiaomi 2021 года, который также не имел ни физических кнопок, ни разъёмов — слухи о подобном решении у Apple ходят уже давно.

Кроме того, ожидается, что новинка получит подэкранную камеру. По данным отчёта, дисплей в iPhone 19/20 Pro будет использовать обновлённый OLED-драйвер на основе FinFET-технологии, производимый по 16-нм техпроцессу — в отличие от нынешнего 28-нм процесса, который применяется в текущих моделях iPhone. Это позволит производителю отказаться от огромного островка в дисплее, который ещё пару лет назад презентовали, как некий прорыв в индустрии. Теперь же производитель прикладывает массу усилий, чтобы от этого решения отказаться. Будет интересно посмотреть на то, сможет ли в итоге Apple разместить камеру под дисплеем, как это делали китайские компании примерно три года назад. И, конечно, вопрос в том, как это скажется на качестве контента, который записывает флагманский смартфон, ведь селфи-камера — очень важный элемент для многих пользователей.