iPhone 19 получит безрамочный дисплей

Кроме того, ожидается, что новинка получит подэкранную камеру. По данным отчёта, дисплей в iPhone 19/20 Pro будет использовать обновлённый OLED-драйвер на основе FinFET-технологии, производимый по 16-нм техпроцессу — в отличие от нынешнего 28-нм процесса, который применяется в текущих моделях iPhone. Это позволит производителю отказаться от огромного островка в дисплее, который ещё пару лет назад презентовали, как некий прорыв в индустрии. Теперь же производитель прикладывает массу усилий, чтобы от этого решения отказаться. Будет интересно посмотреть на то, сможет ли в итоге Apple разместить камеру под дисплеем, как это делали китайские компании примерно три года назад. И, конечно, вопрос в том, как это скажется на качестве контента, который записывает флагманский смартфон, ведь селфи-камера — очень важный элемент для многих пользователей.