iPhone 20 Pro получит титановую рамку и изогнутый экран

Apple отказалась от титана в пользу алюминия при производстве рамок iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, сохранив этот материал и в новых iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Однако, похоже, алюминий может не задержаться в линейке самых дорогих смартфонов компании надолго. Сегодня инсайдер Fixed Focus Digital сообщил, что iPhone 20 Pro получит изогнутый корпус, и Apple уже приступила к предварительной разработке титановой рамки для устройства. По словам источника, конструкция будет напоминать рамку iPhone Air, но получит значительно более округлые формы. Это не первый случай, когда iPhone Air упоминается в контексте смартфонов Apple к 20-летию iPhone. Ëще в августе тот же инсайдер утверждал, что серия iPhone 20 получит рамку, напоминающую конструкцию Air.

Примечательно, что тонкий смартфон действительно оснащён титановой рамкой. Кроме того, сегодня появился ещё один слух — Apple якобы разрабатывает четыре модели iPhone на следующий год, две из которых получат стекло с изгибами по всем четырём сторонам. Если информация подтвердится, поколения iPhone 17 Pro и iPhone 18 Pro окажутся единственными флагманами Apple с алюминиевыми рамками после того, как компания перешла на титан начиная с iPhone 15 Pro. Инсайдер не уточнил, коснутся ли изменения версии Pro Max, однако предыдущие утечки указывали, что новый дизайн получат обе модели. Ожидается, что серия смартфонов iPhone 20 Pro дебютирует в сентябре 2027 года и получит совершенно новый дизайн корпуса.