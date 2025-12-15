iPhone 20 получит необычный OLED-дисплей

Судя по информации инсайдеров, iPhone 20 станет юбилейной моделью, приуроченной к 20-летию выхода первого смартфона Apple в 2007 году, и, как утверждает старший аналитик Omdia, компания намерена пропустить название iPhone 19. К счастью, смена названия будет не единственным нововведением, поскольку в предыдущих отчётах уже упоминалось, что гаджет, запланированный на 3 квартал 2027 года, получит полностью безрамочный дизайн фронтальной панели без видимых вырезов. Согласно последней информации, Apple также может внедрить так называемый дизайн с изгибом по четырём сторонам, а LG уже готовится к этому, вкладывая крупные средства в своё производство дисплеев, хотя реализация идеи окажется куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Дело в том, что экран iPhone 20 без рамок будет существенно отличаться от решений, которые ранее выпускала индустрия. По данным Dealsite, все 4 угла дисплея получат изогнутую форму, что потребует изгиба схемы панели в области рамки. Для этого слой TFE, отвечающий за защиту OLED-матрицы от влаги, должен быть сделан значительно тоньше. При этом концепция «all screen» не будет считаться завершённой до тех пор, пока фронтальная камера, система TrueDepth и все сопутствующие компоненты не будут полностью размещены под экраном. А это тоже очень сложная задача, так как пока что на рынке нет технологий, способны удовлетворить запросы производителя. Но в течение следующих пары лет ситуация на рынке может измениться.