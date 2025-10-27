iPhone 20 получит уникальную систему камер

Компания Apple, по слухам, собирается пропустить номер 19 в наименовании своих флагманов и сразу перейти к названию iPhone 20 для серии, которая выйдет в 2027 году. Этот шаг, как утверждают источники, станет символическим жестом в честь двадцатилетия с момента появления первого iPhone в 2007 году. И, согласно новой информации, линейка iPhone 20 получит камеры с технологией Lateral Overflow Integration Capacitor. Чтобы понять значение этого нововведения, стоит напомнить — CMOS-сенсор представляет собой микрочип, который преобразует свет в цифровое изображение с помощью массива светочувствительных пикселей. Технология LOFIC представляет собой улучшенный тип CMOS-сенсора, способный гораздо эффективнее улавливать и преобразовывать свет.

Она позволяет одновременно фиксировать детали в тёмных и ярких участках кадра без появления шумов, устраняя главный компромисс между светочувствительностью и насыщением сигнала. Эта технология одинаково хорошо работает как при съёмке фото, так и видео. Если Apple действительно внедрит LOFIC в свои камеры, то динамический диапазон iPhone 20 может достигнуть 20 ступеней экспозиции — по сравнению с примерно 12 у текущих моделей. Это позволит смартфону вплотную приблизиться к профессиональным кино-камерам по качеству передачи света и тени. Инсайдер также отметил, что крупные китайские производители, включая Xiaomi и Huawei, уже работают над внедрением LOFIC в свои камеры, но на это нужно время.