iPhone 6S и iPhone SE сняли с производства

2019-05-05, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone 6S; [87]
Недавно в сети появилась информация о том, что в скором времени компания Apple снимет с производства несколько старых смартфонов. Сегодня эти слухи подтвердились. По словам китайского источника, еще 3 мая Apple сняла с производства сразу пять смартфонов: iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus. Все эти модели были выпущены с 2014 по 2016 год. Различные версии iPhone 6 и вовсе продались общим тиражом более 250 миллионов экземпляров – это самая популярная линейка смартфонов от Apple. Логично, что пустующую нишу должны занять iPhone 7 и iPhone 8. Именно они станут самыми доступными смартфонами Apple, а потому стоит ждать снижения цен на эти модели.


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