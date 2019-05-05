iPhone 6S и iPhone SE сняли с производства

Недавно в сети появилась информация о том, что в скором времени компания Apple снимет с производства несколько старых смартфонов. Сегодня эти слухи подтвердились. По словам китайского источника, еще 3 мая Apple сняла с производства сразу пять смартфонов: iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S и iPhone 6S Plus. Все эти модели были выпущены с 2014 по 2016 год. Различные версии iPhone 6 и вовсе продались общим тиражом более 250 миллионов экземпляров – это самая популярная линейка смартфонов от Apple. Логично, что пустующую нишу должны занять iPhone 7 и iPhone 8. Именно они станут самыми доступными смартфонами Apple, а потому стоит ждать снижения цен на эти модели.