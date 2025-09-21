iPhone Air оказался ремонтопригодным

Специалисты iFixit опубликовали разборку новенького смартфона iPhone Air, который получил титановый корпус толщиной 5,6 мм. Удивительно, но несмотря на экстремальную толщину, новинка получила 7 баллов из 10 возможных по шкале ремонтопригодности. Эксперты похвалили Apple за простую замену аккумулятора через тыльную крышку, за специальный клей, который размягчается под воздействием электричества, а также удобное размещение материнской платы и большей части комплектующих в области основной камеры. Тем временем известный видеоблогер Зак Нильсон попытался сломать смартфон пополам. Да, у него получилось, но только при помощи ручной лебедки и воздействия 98 кг в одну точку! То есть, инженерам Apple удалось невозможное – сделать ультратонкий, очень прочный и ремонтопригодный смартфон.

