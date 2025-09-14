iPhone Air плохо продается в Китае

Китайский ритейлер JD опубликовал данные о количестве предзаказов на новые смартфоны iPhone. Сообщается, что модель Air собрала всего 233 тысячи предзаказов, что гораздо меньше других новинок. Для сравнения, на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max было принято 2,357 млн, 1,241 млн и 1,539 млн предварительных заказов соответственно. Также сегодня стало известно, что стоимость замены аккумулятора в смартфонах серии iPhone 17 составит 120 долларов. Столько же стоил ремонт и для прошлого поколения.

Напомним, что iPhone Air получил корпус толщиной 5,6 мм, раму из титана с полированной отделкой и защитным покрытием Ceramic Shield 2 спереди и сзади, 6,5-дюймовый OLED-дисплей с пиковой яркостью 3000 нит, кадровой частотой до 120 Гц и антибликовым покрытием, одинарную 48-Мп камеру (26-мм объектив с диафрагмой f/1.6), 18-Мп фронтальную камеру с функцией Center Stage, топовую платформу Apple A19 Pro и батарею ёмкостью 3150 мАч.