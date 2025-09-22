iPhone Air почти невозможно сломать

Apple рискнула с iPhone Air, сделав его толщиной всего 5,6 мм, что, разумеется, вызвало сомнения у потенциальных покупателей в прочности устройства. Однако проведённый блогером JerryRigEverything тест на изгиб снимает все опасения — чтобы треснуло фронтальное стекло, понадобилось колоссальное усилие в 216 фунтов, то есть почти 100 килограммов. При этом сам смартфон способен удивить не только тонким профилем, но и качеством сборки. Видео с канала JerryRigEverything с iPhone Air стало особенно значимым, ведь впервые на прочность проверялись инженерные решения Apple для такого тонкого корпуса. В первом тесте блогер пытался согнуть смартфон руками — форма деформировалась, но ни треска, ни поломки не последовало.

Разумеется, на этом он не остановился и устроил более суровое испытание в гараже. С помощью крановых весов и стальных цепей на корпус было оказано давление в одной точке. Это важно учитывать — в реальной жизни, например в кармане, нагрузка распределяется равномерно, а не сосредоточена в одной области. При усилии около 216 фунтов раздался характерный хруст и на дисплее появилась трещина, но смартфон продолжил работать. Более того, даже согнутый, он сохранял форму, а при попытке вернуть его в исходное положение не ломался полностью. Иными словами, чтобы реально повредить iPhone Air, нужна невероятная неудача или намеренное применение экстремальной силы. В реальных условиях сломать смартфон будет практически нереально — это факт.