iPhone Air подешевел почти в два раза

В прошлом году Apple выпустила тонкий iPhone Air, который почти сразу был признан провалом. Сегодня известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о продажах смартфона на китайском рынке. Утверждается, что с осени было реализовано всего 200 тысяч экземпляров. Это очень мало на фоне 4,8 млн iPhone 17, 4,9 млн iPhone 17 Pro и 8,26 млн iPhone 17 Pro Max. Цена iPhone Air в Китае снизилась уже на 37% и теперь составляет 5100 юаней (730 долларов) за базовую версию с 256 ГБ. Даже стоящий ниже в иерархии iPhone 16e стоит 5500 юаней. Ранее стало известно, что Apple решила отложить выпуск второго поколения iPhone Air 2, а дизайнер оригинал ушёл из компании.