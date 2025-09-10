iPhone Air получил модемы C1X и N1

Apple сделала сильный ход, когда представила iPhone Air — вместо привычного модема C1, знакомого по iPhone 16e, ультратонкий флагман получил улучшенный базовый чип C1X, подч`ркивающий его премиальный статус. Однако любителям сверхскоростного mmWave 5G будут сильно разочарованы — в самой тонкой модели компании эта технология отсутствует. Тем не менее подобное решение может обернуться преимуществом, ведь связка C1X и фирменного чипа N1 в iPhone Air способна обеспечить впечатляющее время автономной работы. Вся линейка iPhone 17 оснащена чипом N1, но в отличие от iPhone Air, три основные модели поддерживают сети mmWave 5G. C1X ограничен диапазоном sub-6 ГГц, однако это не делает его слабее.

По данным Apple, новый модем работает быстрее, чем Snapdragon X75, использовавшийся в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, и при этом потребляет на тридцать процентов меньше энергии. Компания заявила, что C1X стал самым энергоэффективным модемом в истории iPhone. В сочетании с N1 в корпусе толщиной всего 5,6 мм это сулит рекордную автономность. По официальным данным, iPhone Air способен проработать целый день, воспроизводя видео до 27 часов подряд, что на час больше, чем у iPhone 16e. Вероятно, именно глубокая интеграция аппаратного и программного обеспечения обеспечивает такую выносливость, но окончательные выводы можно будет сделать только после детальных тестов. Такими темпами к релизу C2 модемы компании будут даже лучше, чем у большинства конкурентов.