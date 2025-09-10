iPhone Air получил модемы C1X и N1

По данным Apple, новый модем работает быстрее, чем Snapdragon X75, использовавшийся в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, и при этом потребляет на тридцать процентов меньше энергии. Компания заявила, что C1X стал самым энергоэффективным модемом в истории iPhone. В сочетании с N1 в корпусе толщиной всего 5,6 мм это сулит рекордную автономность. По официальным данным, iPhone Air способен проработать целый день, воспроизводя видео до 27 часов подряд, что на час больше, чем у iPhone 16e. Вероятно, именно глубокая интеграция аппаратного и программного обеспечения обеспечивает такую выносливость, но окончательные выводы можно будет сделать только после детальных тестов. Такими темпами к релизу C2 модемы компании будут даже лучше, чем у большинства конкурентов.