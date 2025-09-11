iPhone Air продают с монофоническим звуком

Новый iPhone Air после анонса не сходит с новостных лент не только благодаря своему ультратонкому корпусу, но и из-за заметных изменений в аппаратной части. Вся «начинка» устройства размещена в блоке камеры в верхней части корпуса, что сразу бросается в глаза. Чтобы добиться рекордной толщины, Apple пришлось пожертвовать рядом ключевых элементов, и больше всего пострадала батарея. Компания постаралась компенсировать это кастомными чипами и оптимизацией, но ресурса всё равно не хватает, чтобы смартфон выдерживал полный день работы. В помощь был представлен внешний аккумулятор MagSafe, который позволяет приблизить автономность к уровню iPhone 17 Pro Max, но для большинства покупателей необходимость дополнительного аксессуара выглядит сомнительным решением. Помимо батареи, под сокращение попала и аудиосистема — вместо двух динамиков остался только один монофонический в разговорном модуле.

С момента выхода iPhone 7 компания Apple всегда предлагала пользователям стереозвук, и теперь ясно, что в пользу рекордно тонкого дизайна пришлось отказаться от этого преимущества. Для обычных пользователей такой компромисс может не стать серьёзной проблемой, ведь в остальном устройство получило фирменное премиальное «железо» и программные улучшения. Однако тем, кто часто слушает музыку, смотрит фильмы или играет на смартфоне, отсутствие стерео, особенно после перехода с прежних моделей, может показаться существенным шагом назад.
Realme NARZO 80 Lite с АКБ на 6300 мАч оценен в $85…
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью NARZO 80 Lite, которая основана на 12-нанометров…
OPPO A5i Pro 5G с АКБ 6000 мАч оценен в $190…
Компания OPPO выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон A5i Pro 5G, который обойдется в эквивалент…
Samsung прокачает зарядку в Galaxy S26 Ultra…
Samsung оснастит Galaxy S26 Ultra аккумулятором на 5000 мАч, как и в предыдущих моделях. Это означает, чт…
Официально: TECNO Pova Slim 5G готов к выходу …
Компания TECNO объявила, что 4 сентября в Индии будет представлен смартфон Pova Slim 5G. Сам производител…
Бюджетный смартфон Redmi 15C вышел в России …
Компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона Redmi 15C, который оценен в 10 тысяч рубле…
Samsung не будет менять дизайн смартфонов Galaxy S26…
Дизайн флагманских смартфонов Samsung уже несколько поколений остаётся практически неизменным, и различия…
Смартфон TCL NxtPaper 60 Ultra получил защиту зрения…
Компания TCL пополнила ассортимент смартфонов моделью NxtPaper 60 Ultra, который может похвастаться экран…
Официально: POCO M7 Plus 5G готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что смартфон POCO M7 Plus 5G будет представлен в Индии уже 13 августа. Производ…
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor