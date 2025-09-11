iPhone Air продают с монофоническим звуком

Новый iPhone Air после анонса не сходит с новостных лент не только благодаря своему ультратонкому корпусу, но и из-за заметных изменений в аппаратной части. Вся «начинка» устройства размещена в блоке камеры в верхней части корпуса, что сразу бросается в глаза. Чтобы добиться рекордной толщины, Apple пришлось пожертвовать рядом ключевых элементов, и больше всего пострадала батарея. Компания постаралась компенсировать это кастомными чипами и оптимизацией, но ресурса всё равно не хватает, чтобы смартфон выдерживал полный день работы. В помощь был представлен внешний аккумулятор MagSafe, который позволяет приблизить автономность к уровню iPhone 17 Pro Max, но для большинства покупателей необходимость дополнительного аксессуара выглядит сомнительным решением. Помимо батареи, под сокращение попала и аудиосистема — вместо двух динамиков остался только один монофонический в разговорном модуле.

С момента выхода iPhone 7 компания Apple всегда предлагала пользователям стереозвук, и теперь ясно, что в пользу рекордно тонкого дизайна пришлось отказаться от этого преимущества. Для обычных пользователей такой компромисс может не стать серьёзной проблемой, ведь в остальном устройство получило фирменное премиальное «железо» и программные улучшения. Однако тем, кто часто слушает музыку, смотрит фильмы или играет на смартфоне, отсутствие стерео, особенно после перехода с прежних моделей, может показаться существенным шагом назад.