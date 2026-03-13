iPhone Fold получит 12 ГБ оперативной памяти

Сегодня в сети появились новые подробности о будущем складном смартфоне iPhone Fold от Apple. По слухам, устройство представят в сентябре вместе с линейкой iPhone 18 Pro, но цены будут достаточно высокими. Согласно информации инсайдера Instant Digital, iPhone Fold будет доступен в трёх вариантах памяти, плюс специалист по сливам поделился данными о стоимости этой модели для китайского рынка. Базовая версия с 256 ГБ памяти может стоить 15999 китайских юаней. Модель с 512 ГБ оценивается в 17999 юаней, а версия с 1 ТБ — в 19999 юаней. Если просто перевести китайскую цену в доллары по текущему курсу, стартовая модель будет стоить примерно 2330 долларов, что соответствует предыдущим утечкам.

Однако издание Macworld отмечает, что внутренние курсы валют Apple часто отличаются от обычных рыночных. С учётом разницы в стоимости между iPhone 17 Pro в США и Китае, складной iPhone может фактически стартовать примерно с 1999 долларов. Кроме того, новое сообщение южнокорейского издания The Bell раскрывает объём оперативной памяти будущего устройства. По данным источника, Apple будет использовать DRAM-память, поставляемую компанией Samsung Electronics. Для iPhone Fold уже размещён заказ на 12 ГБ памяти стандарта LPDDR5X, которая и будет установлена в складной смартфон. Это достаточно интересное решение на фоне дефицита памяти, так как многие производители наоборот стараются сократить объём ОЗУ в своих новых устройствах, а Apple наращивает оперативку.