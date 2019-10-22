iPhone SE 2 2020 получит антенны LCP

Грядущий iPhone SE второго поколения будет оснащаться модернизированными внутренними компонентами, такими как чипсет A13 Bionic и 3 ГБ ОЗУ в корпусе iPhone 8. В предстоящем бюджетном предложении Apple будет использоваться антенна из жидких кристаллов (LCP), которая обеспечивает улучшенное сетевое подключение.

LCP - это гибкий органический материал с низким тепловым расширением и минимальными потерями частоты, что делает его подходящим компонентом для беспроводных антенн. Он имеет плотное строение и обладает высокой устойчивостью к огню. Рекомендованная стоимость iPhone SE 2 $ 399 за версию 64 ГБ. Смартфон будет доступен в цветах Space Grey, Silver и Red.