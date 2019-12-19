iPhone SE 2 показали на новых рендерах

Сетевые источники поделились новыми концепт-рендерами смартфона iPhone SE 2, выход которого ожидается в следующем году. По мнению автора, аппарат получит металлическую рамку по всему периметру, как в культовых iPhone 4 и iPhone 5, а вот дизайн фронтальной и задней панели будет списан с новенького iPhone 11. Что до технических характеристик, то iPhone SE 2 прочат 4,7-дюймовый IPS-дисплей, чипсет Apple A13, 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64/128 ГБ флэш-памяти NAND, поддержку сетей 4G и отсутствие 3D Touch. Цена смартфона составит 399 долларов за базовую версию.