iPhone SE 2 выйдет в первом квартале 2020 года

Аналитики мобильного рынка уверены, что в первом квартале 2020 года компания Apple представит свой новый смартфон iPhone SE 2, который является доступным продуктом и одним из наиболее дешевых смартфонов компании на текущий момент. При цене в 399 долларов это устройство обеспечит вас достаточно продвинутой начинкой с хорошей оптимизацией контента, фирменным дизайном компании и статусом дорогого крутого смартфона. Конечно, речь идет о минимальном объеме памяти, то есть там всего 64 гигабайта встроенного пространства для хранения личного контента, но за эти деньги вполне достойно получается. Ждем официального анонса и можно будет говорить о потенциальных конкурентах, если они вообще есть, и прочих важных деталях гаджета.