iPhone SE 2 выйдет в первом квартале 2020 года

2019-10-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - iPhone SE 2; [85]
Аналитики мобильного рынка уверены, что в первом квартале 2020 года компания Apple представит свой новый смартфон iPhone SE 2, который является доступным продуктом и одним из наиболее дешевых смартфонов компании на текущий момент. При цене в 399 долларов это устройство обеспечит вас достаточно продвинутой начинкой с хорошей оптимизацией контента, фирменным дизайном компании и статусом дорогого крутого смартфона. Конечно, речь идет о минимальном объеме памяти, то есть там всего 64 гигабайта встроенного пространства для хранения личного контента, но за эти деньги вполне достойно получается. Ждем официального анонса и можно будет говорить о потенциальных конкурентах, если они вообще есть, и прочих важных деталях гаджета.


Комментарии и отзывы iPhone SE 2
Corsair i145 выглядит шикарно...
Corsair i145 выглядит шикарноВ последнее время производители компьютеров стали активно выпускать свои компактные решения, так как это ...
Xiaomi Redmi K30 с поддержкой 5G...
Xiaomi Redmi K30 с поддержкой 5GПоявилась информация о новом смартфоне Xiaomi Redmi K30, который совсем скоро должны официально представи...
Huawei еще долго будет отходить от удара...
Huawei еще долго будет отходить от удараПрезидент компании Huawei официально заявил, что ущерб, нанесенный запретами США, получится перекрыть усп...
Обзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой сма...
Обзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смаВ 2000-е годы на пике популярности в нашей стране были телефоны Motorola. Не смотря на народную любовь, д...
Cherry Stream с дополнительным рядок кла...
Cherry Stream с дополнительным рядок клаОфициально представлена совершенно новая клавиатура под названием Cherry Stream, которая выглядит крайне ...
Corsair HS Pro Series для заядлых геймер...
Corsair HS Pro Series для заядлых геймерВ последнее время производители компьютерных гарнитур стали все чаще выпускать модели, которые выглядят п...
Galaxy A91 готов к релизу...
Galaxy A91 готов к релизуНа просторах интернета появилась информация о смартфоне Galaxy A91 от компании Samsung, который выглядит ...
У клавиатур Microsoft появились две новы...
У клавиатур Microsoft появились две новыКомпания Microsoft выпустила проводную эргономичную клавиатуру и более компактную беспроводную с Bluetoot...


Обзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной MotorolaОбзор Moto E5 Play 2/16GB. Недорогой смартфон от легендарной Motorola
Обзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкойОбзор T-FORCE Delta Max RGB 500GB (T253TM500G3C302). Быстрый твердотельный диск с подсветкой
Обзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкойОбзор Qumo Blade. Недорогие 2.0 колонки с подсветкой
Обзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOMENTUM True Wireless и другие новинкиОбзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOMENTUM True Wireless и другие новинки
Обзор Rombica NEO Aria Olive. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0Обзор Rombica NEO Aria Olive. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
Обзор Frostpunk: Console Edition. Теперь...
Обзор Frostpunk: Console Edition. ТеперьК сожалению, на консолях практически нет стратегий — разработчикам не очень удобно их портировать на данн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91Давайте поговорим о старшей модели в линейке Samsung Galaxy A, которая выглядит очень круто, оборудована ...
Предварительный обзор Canon IVY REC. Ком...
Предварительный обзор Canon IVY REC. КомОфициально представлена пожалуй самая компактная видеокамера на рынке. Она настолько небольшая, что ее мо...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонк...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонкИнтернет-гигант не оставляет попыток сделать свой голосовой помощник центром экосистемы умного дома: в пр...
Предварительный обзор Razer Raion. Геймп...
Предварительный обзор Razer Raion. ГеймпОфициально представлен новый геймпад от компании Razer, который выглядит достаточно необычно, оборудован ...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще не...
Обзор Radio Commander. В такое вы еще неДостаточно часто нам в руки попадают очень необычные игровые проекты, которые удивляют своими геймплейным...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. Фл...
Предварительный обзор OnePlus 7T Pro. ФлКакое-то время назад смартфоны компании OnePlus были просто идеальными флагманами — можно было за вполне ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн Пришло время попробовать весьма кровавый и адреналиновый шутер, который уделывает даже крупных игроков на...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. Мощ...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. МощМы привыкли, что качественные флагманы от известных производителей стоят очень дорого и далеко не для все...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance Обычно пользователи весьма негативно высказываются о готовых компьютерах, так как это не самый оптимальны...
Обзор Castle Woodwarf 2. Пиксельные драк...
Обзор Castle Woodwarf 2. Пиксельные дракПришло время окунуться в удивительный мир войны против монстров и включить мозги на сто процентов, ведь и...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor