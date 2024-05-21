iPhone SE 4 будут продавать за 500 долларов

Например, один из инсайдеров утверждает, что Apple, возможно, поднимет цену iPhone SE 4 до отметки в 500 долларов. Это позволит сделать смартфон более производительным, но в этом случае производитель лишается возможности конкурировать в сегменте доступных смартфонов от слова совсем. При этом специалисты уверены, что iPhone SE 4 получит дизайн iPhone 14, что означает, что он будет иметь больший дисплей, занимающий всю фронтальную панель, и Face ID в вырезе дисплея. Кроме того, устройство перейдёт с устаревших ЖК-дисплеев на OLED, что станет большим плюсом для бюджетного iPhone. Хотя, конечно, сложно назвать бюджетным смартфон, который стоит целых 500 долларов. За эти деньги есть множество представителей среднего класса с внушительным перечнем характеристик.