iPhone SE 4 будут продавать за 500 долларов

Сегодня появилась достаточно интересная информация про смартфон iPhone SE 4 — если верить инсайдерам, его цена сыграет важную роль для уровня продаж компании Apple в обозримом будущем. Дело в том, что цены на новое поколение iPhone постепенно растут, и бюджетная линейка iPhone SE играет важную роль в покорении начального сегмента рынка смартфонов для компании Apple. Текущий iPhone SE 3 стоит 429 долларов, что является довольно приличной ценой для доступного устройства, но учитывая его стильный дизайн и оптимизацию железа под операционную систему устройства, эту цену можно назвать адекватной. Однако в будущем компания Apple планирует от этой цены отказаться и перейти на более высокий уровень.

Например, один из инсайдеров утверждает, что Apple, возможно, поднимет цену iPhone SE 4 до отметки в 500 долларов. Это позволит сделать смартфон более производительным, но в этом случае производитель лишается возможности конкурировать в сегменте доступных смартфонов от слова совсем. При этом специалисты уверены, что iPhone SE 4 получит дизайн iPhone 14, что означает, что он будет иметь больший дисплей, занимающий всю фронтальную панель, и Face ID в вырезе дисплея. Кроме того, устройство перейдёт с устаревших ЖК-дисплеев на OLED, что станет большим плюсом для бюджетного iPhone. Хотя, конечно, сложно назвать бюджетным смартфон, который стоит целых 500 долларов. За эти деньги есть множество представителей среднего класса с внушительным перечнем характеристик.