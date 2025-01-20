iPhone SE 4 получит 8 ГБ оперативной памяти

Судя по информации от инсайдеров, компания Apple выпустит смартфон iPhone SE 4 в ближайшие месяцы, и устройство, скорее всего, получит значительные улучшения по сравнению с текущей моделью. Кроме того, что достаточно интересно, пока компания готовится представить новый бюджетный iPhone, запасы iPhone SE 3 практически исчерпаны — согласно отчёту аналитиков, в Apple Store осталось очень мало экземпляров текущего поколения, потому что их просто перестали производить. Это ещё одно подтверждение того, что компания, скорее всего, прекратит продажи текущей модели после анонса её преемника. И даже несмотря на то, что устройство всё ещё остаётся актуальным в плане железа, Apple, вероятно, прекращает его выпуск из-за отсутствия поддержки Apple Intelligence.

Компания активно работает над внедрением этой функции на всех устройствах и ранее даже сообщалось, что обновлённый бюджетный iPad будет оснащён чипом A17 Pro и 8 ГБ оперативной памяти, что является ясным сигналом о планах Apple унифицировать поддержку Apple Intelligence в своей продукции. Аналогичная ситуация будет и в случае с новым смартфоном. При этом дизайн iPhone SE 4 будет напоминать iPhone 14 — устройство получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей, одну основную камеру и более крупный форм-фактор. Однако самое интересное заключается в начинке — ожидается, что бюджетная модель будет оснащена чипом A18 или A17 Pro в сочетании с, естественно, 8 ГБ оперативной памяти для реализации функций искусственного интеллекта. Но и цена подрастёт.