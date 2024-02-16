iPhone SE 4 получит OLED-дисплей нового поколения

Будущий iPhone SE 4 станет первым доступным смартфоном компании Apple, который откажется от ЖК-дисплея и получит OLED-матрицу, как у других флагманский устройств компании. Но, судя по информации инсайдеров, покупателям придётся проявить немало терпения, поскольку запуск новой модели запланирован на 2025 год. И на самом деле переход к OLED-панели обойдётся Apple лишь немного дороже, чем при использовании LCD-экранов, потому что на рынке уже предостаточно производителей и цены существенно упали. Предполагается, что iPhone SE 4 получит дизайн, похожий на iPhone 14, и хотя его OLED-панель не будет поддерживать технологию ProMotion, она будет более яркой и насыщенной, чем обычный ЖК-дисплей, который использовался в смартфоне предыдущих поколения.

Более того, компании Samsung и BOE уже предложили свои дисплеи в диапазоне от 30 до 40 долларов, тогда как обычный LCD-дисплей стоит около 25 долларов. Соответственно, разница в цене будет минимальной. И учитывая историю контрактов между Samsung с Apple, можно предположить, что производство новых дисплеев отдадут именно компании Samsung, потому что у неё больше производственных мощностей и цены у компании ниже. Будем надеяться, что новый доступный смартфон действительно выйдет в 2025 году и это позволит производителю привлечь больше пользователей, желающих получить динамический остров в дисплее. Если его, конечно, реализуют, потому что на текущий момент вопрос с этим нововведением ещё не решён.