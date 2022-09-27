iPhone SE 4 получит одинарную камеру

Китайское издание Mydrivers поделилось новыми подробностями о следующем поколении iPhone SE. По данным источников, аппарат получит одинарную тыльную камеру, боковой дактилоскопический сенсор, благодаря чему рамки вокруг дисплея станут меньше, экран со стандартной кадровой частотой и привычный вырез для селфи-камеры. При этом, поддержки Face ID в смартфоне не будет. Релиз устройства ожидается весной, а его ориентировочная цена составляет 500 долларов. Новые слухи не противоречат предыдущим утечкам, которые прочили следующему iPhone SE однокристальную систему A15 Bionic, которая используется в iPhone 13 и SE 2022.