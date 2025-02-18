iPhone SE 4 получит собственный модем от Apple

Apple готовится представить свой бюджетный iPhone с поддержкой Apple Intelligence уже в среду, и, по сообщениям специалистов, компания ожидает высокую прибыль от новинки. В модели SE будут реализованы значительные изменения, включая увеличенный дисплей и новый дизайн, приближённый к флагманским устройствам. Однако главным новшеством станут улучшенные внутренние компоненты — ожидается, что iPhone SE 4 станет первым смартфоном Apple с фирменным модемом, но, согласно последним данным, его производительность уступит решениям Qualcomm. Стоит отметить, что Apple и Qualcomm давно сотрудничают, но Apple стремится к независимости и разрабатывает собственные модемы уже почти семь лет.

Первым устройством с таким модулем станет iPhone SE 4, а в будущем он появится и в остальных моделях. Можно предположить, что новая SE послужит своего рода тестовой площадкой для Apple, а со временем компания улучшит свою технологию. Проблема только в том, что собственный модем Apple не сможет сравниться с решениями Qualcomm. Хотя на данный момент нет официальных тестов, очевидно, что новый чип уступит Snapdragon X75 5G — также ожидается, что первая версия модема Apple не будет поддерживать mmWave 5G и предложит меньше возможностей по агрегации частот, что приведёт к снижению скоростей загрузки и передачи данных по сравнению с конкурентом. Но если Apple сделает всё правильно, iPhone SE 4 может стать отличным предложением. Особенно если цена будет адекватной.