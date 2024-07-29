iPhone SE 4 получит устаревший дисплей

Некоторое время назад появилась информация о том, что грядущий бюджетный iPhone SE 4 будет оснащён тыльной панелью, изготовленной по той же технологии, что и панель в iPhone 16. Однако это не значит, что в остальном смартфон доступного уровня будет походить на флагманский гаджет нового поколения. Например, согласно информации одного из инсайдеров, дисплей iPhone SE 4 будет реализован на базе панели от смартфонов прошлых поколения. Вероятно, гаджет будет оснащён OLED-панель от iPhone 13 с пониженными характеристиками для снижения затрат на производство. Это значит, что помимо отсутствия поддержки ProMotion, экран iPhone SE 4 может также отображать менее точные цвета и иметь более низкую яркость, что может ухудшить пользовательский опыт.

Впрочем, это было вполне ожидаемо, так как зачем производителю выпускать флагманский смартфон и доступную модель, которая будет с ним конкурировать по производительности или характеристикам. Кроме того, аналитики считают, что компания BOE поставит 20 миллионов OLED-панелей, что является достаточно неплохим показателем с учётом того, что iPhone SE 4 явно не будет самым популярным в арсенале производителя. С другой стороны, если iPhone SE 4 будут продавать за 499 долларов, а iPhone 16 за 599 долларов, то какой-то существенной необходимости брать доступный смартфон просто не возникнет. Гораздо разумнее немного доплатить и получить качественный флагман, чем экономить и получать плохой дисплей трёхлетней давности.
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